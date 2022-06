Volley: Nations League. L’Italia riparte contro la Germania

Nelle Filippine, azzurri nella Pool 3 con Giappone, Slovenia e Cina. ROMA (ITALPRESS) – Prenderà il via domani la seconda settimana di gare della Volleyball Nations League 2022 della nazionale italiana maschile, impegnata nella Pool 3 che si svolge a Quezon City nelle Filippine. Gli azzurri, campioni d'Europa, alle 13 italiane, scenderanno in campo contro la Germania (diretta su Sky Sport Uno), per poi affrontare nell'ordine il Giappone (24 giugno, alle 13), la Slovenia (25 giugno, alle 13) e domenica 26 giugno la Cina (alle 13). Secondo quanto comunicato dalla FIVB la formazione cinese, a causa dell'elevato numero di contagi in squadra, non potrà scendere in campo domani con la Francia, alla quale è stata assegnata la vittoria 3-0 a tavolino. Per le prossime quattro partite gli azzurri saranno guidati in panchina dal tecnico Nicola Giolito, mentre il ct Ferdinando De Giorgi è rimasto in Italia per recuperare al meglio dopo il periodo di positività al Covid-19. Rispetto alla tappa di Ottawa molti sono i cambiamenti nella lista dei 14 azzurri, ben 7 atleti infatti faranno il loro esordio nella VNL 2022: Riccardo Sbertoli, Oreste Cavuto, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Simone Anzani, Fabio Ricci e Fabio Balaso. In vista della gara di domani, questo il commento del tecnico azzurro Nicola Giolito: "La Germania è una nazionale che conosciamo bene, ci sono tanti giocatori che disputano il campionato italiano. Lo scorso anno li abbiamo affrontati nei quarti di finale dell'Europeo, anche se ovviamente in questo periodo quasi tutte le formazioni stanno inserendo diversi elementi per costruire il proprio gruppo squadra". "Questa è una pool difficile, anche nel Giappone ci sono giocatori che si sono messi in mostra in Superlega, per non parlare della Slovenia che è una formazione di altissimo livello. La Cina probabilmente è l'avversaria che al momento conosciamo un po' meno", ha aggiunto Giolito. "Il nostro obiettivo è il solito, vogliamo continuare a fare bene come in Canada e ottenere un posto tra le prime otto della classifica generale per avere nella Finali di Bologna un percorso leggermente più agevole. Un po' di emozione sicuramente si farà sentire, è sempre così quando si scende in campo per una partita di livello internazionale, indipendentemente dal ruolo che si ricopre", ha continuato il tecnico azzurro, che sostituirà De Giorgi in panchina. "Rispetto alla prima tappa ci sono stati diversi cambiamenti, si sono aggiunti altri ottimi giocatori, come è normale che sia in questo gruppo. La speranza è quella di continuare a crescere", ha concluso Giolito. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/com 21-Giu-22 09:58