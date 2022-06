Basket: Pesaro. Repesa nuovo allenatore, firmato un triennale

Il tecnico torna sulla panchina della Vuelle PESARO (ITALPRESS) – La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha reso noto che Jasmin Repesa è il nuovo allenatore della Vuelle. Il coach croato ha sottoscritto un contratto triennale "a dimostrazione -si legge in una nota – della reciproca volontà di riprendere il percorso intrapreso nella stagione 2020/2021 e di poter svolgere un buon lavoro a Pesaro confermando la visione legata alla crescita della società. Il club e la famiglia Beretta – in rappresentanza del Title Sponsor Prosciutto di Carpegna – salutano con soddisfazione il ritorno di Coach Repesa ed esprimono entusiasmo per averlo di nuovo sulla panchina biancorossa". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/com 22-Giu-22 16:56