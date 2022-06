Calcio: Chelsea, via Marina Granovskaia ma solo a fine mercato

Il neo proprietario Boehly assume l'incarico ad interim di ds LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Chelsea ha annunciato il suo nuovo Board of Directors dove il neo proprietario Tood Boehly assumerà il ruolo di presidente. Con lui gli altri investitori Behdad Eghbali, José E. Feliciano, Mark Walter, Hansjorg Wyss, Jonathan Goldstein, Barbara Charone, Daniel Finkelstein e James Pade. Come prevedibile, invece, lascerà il club Marina Granovskaia con Boehly che svolgerà ad interim anche il ruolo di direttore sportivo. La Granovskaia, comunque, non si farà subito da parte ma resterà a disposizione di Boehly e del Chelsea fino al termine della sessione di mercato estiva. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 22-Giu-22 11:09