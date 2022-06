Calcio: Manchester Utd, si cercano acquirenti per Martial e Bailly

I Red Devils sperano di incassare circa 35 milioni da questa doppia cessione MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Manchester United cerca compratori per Anthony Martial ed Eric Bailly ed è pronto a ridurre drasticamente le proprie richieste. Stando al "Sun", all'Old Trafford si accontenterebbero di incassare circa 35 milioni di euro da questa doppia cessione: l'attaccante francese è rientrato dal prestito dal Siviglia, ha ancora due anni di contratto ma è l'ingaggio (14,5 milioni di euro lordi a stagione) a frenare le pretendenti. Ecco perchè lo United sarebbe pronto a sedersi al tavolo con offerte sui 20 milioni di sterline (23 milioni di euro), quasi la metà rispetto ai 38,5 pagati nel 2015 al Monaco. Anche Bailly non rientra nei piani: è stato proposto al Newcastle ma senza grande successo, e come Martial ha ancora due anni di contratto. Nel 2016 lo United lo acquistò per 30 milioni di sterline, ora sarebbe pronto a cederlo per un terzo di quella cifra. Nelle ultime cinque stagioni, fra infortuni e altri problemi, Bailly ha giocato appena 45 partite in Premier. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 22-Giu-22 11:20