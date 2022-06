Calcio: Tevez “Di Maria al Rosario? Sarebbe grande colpo”

"Appena sarò più tranquillo lo chiamerò", le parole del neo allenatore delle Canallas ROSARIO (ARGENTINA) (ITALPRESS) – "Non ho potuto parlare con Di Maria, ho talmente già tanto lavoro che non riesco nemmeno a parlare con mia moglie. Magari venisse, a chi non piacerebbe?". Presentato come nuovo allenatore del Rosario Central, Carlos Tevez nega di aver sentito il Fideo, che vorrebbe chiudere la carriera con le Canallas ma dopo un ultimo anno in Europa. Chissà però che l'arrivo in panchina dell'Apache non possa convincerlo ad anticipare i tempi. "Quando sarò più tranquillo lo chiamerò e gli chiederò quali sono i suoi desideri – aggiunge Tevez, che con Di Maria ha giocato in nazionale il Mondiale del 2010 e la Coppa America del 2015 – Conosciamo il suo status, sarebbe un bel colpo per la squadra, per l'esperienza che potrebbe trasmettere ai più giovani". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 22-Giu-22 10:18