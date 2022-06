Calciomercato: Bayern. Ufficiale, dal Liverpool ecco Manè

L'attaccante ha firmato un contratto che lo legherà ai bavaresi fino al 2025 MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Sadio Manè è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Ufficiale l'arrivo del 30enne senegalese dal Liverpool, con contratto fino al 2025. Le cifre dell'operazione non sono state comunicate ma i bavaresi dovrebbero aver sborsato 32 milioni di euro più 9 di bonus. "Ci sono pochi giocatori come lui al mondo – lo accoglie il Ceo Oliver Kahn -. Siamo sicuri che delizierà i nostri tifosi nei prossimi anni. È ambizioso e desideroso di vincere titoli". Sulla stessa lunghezza d'onda Herbert Hainer, presidente dei bavaresi: "E' una star globale, che sottolinea l'attrattiva del Bayern e aumenterà quella della Bundesliga", ha affermato il numero uno dei bavaresi. Ruolo determinante nella trattativa quello del ds, Hasan Salihamidzic: "Siamo orgogliosi di averlo portato a Monaco. Tutti conoscono le sue eccezionali qualità tecniche e la sua incredibile mentalità. Il fatto che sia arrivato qui dimostra che abbiamo grandi obiettivi". "Sono davvero felice di essere al Bayern. Ho sentito un grande interesse da parte di questo club fin dall'inizio, quindi per me non ci sono stati dubbi. È il momento giusto per questa sfida", si presenta Manè. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 22-Giu-22 13:59