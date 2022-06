Tennis: Torneo Eastbourne. Giorgi batte Muguruza e vola ai quarti

La 30enne di Macerata ha piegato la spagnola col punteggio di 7-5 6-3. ROMA (ITALPRESS) – Camila Giorgi si è qualificata per i quarti di finale del "Rothesay International", torneo Wta 500 dotato di un montepremi pari a 797.900 dollari in scena sui prati del Devonshire Park di Eastbourne, in Gran Bretagna (ultimo appuntamento del circuito rosa, assieme a Bad Homburg, per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon). La 30enne di Macerata, numero 26 del ranking internazionale e dodicesima testa di serie del seeding, reduce dai quarti di finale di Birmingham (i primi in stagione) e semifinalista in questo torneo 12 mesi fa (costretta al ritiro per infortunio contro Kontaveit), ha battuto negli ottavi di finale la spagnola Garbine Muguruza, numero 10 del mondo e quinta favorita del tabellone, col punteggio di 7-5 6-3. La Giorgi ai quarti di finale sfiderà la lucky loser bulgara Viktoriya Tomova, numero 128 del ranking internazionale, che oggi ha superato la belga Kirsten Flipkens, proveniente dalle qualificazioni, per 3-6 6-3 6-4. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 22-Giu-22 14:23