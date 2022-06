Calciomercato: Juve. Agenti Pogba a Milano, lui in vacanza con Butler

L'entourage del francese ha incontrato i dirigenti del club bianconero. MILANO (ITALPRESS) – Ore calde per il futuro di Paul Pogba. Il centrocampista francese, il cui contratto col Manchester United scade il prossimo 30 giugno, è in vacanza con l'All-Star dei Miami Heat, Jimmy Butler. I due sono molto amici e sono stati prima in Florida e adesso in Guinea, patria d'origine dei genitori del 'polpo'. Pogba – intanto – spera di sciogliere le riserve sulla sua prossima squadra nel più breve tempo possibile. In pole c'è chiaramente la Juventus, sua ex squadra, che segue il francese da tempo. L'entourage di Pogba, rappresentato da Rafaela Pimenta, ha incontrato questa mattina i dirigenti della società bianconera a Milano. Le parti stanno cercando di capire quale sia la fattibilità dell'operazione: filtra ottimismo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/pdm/red 23-Giu-22 13:31