Italnuoto a secco, finali per Quadarella, Zazzeri e Panziera

Altra giornata senza medaglie, Francesca Fangio settima nei 200 rana BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Seconda giornata consecutiva senza medaglie per l'Italia ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022. L'unica azzurra impegnata in una finale oggi alla Duna Arena era Francesca Fangio che però non riesce ad andare oltre il settimo posto nei 200 rana. La livornese nuota in 2'25"08 e chiude a poco meno di 2" dal podio. L'oro va all'americana Lilly King (2'22"41) che precede l'australiana Jenna Strauch (2'23"04) e l'altra statunitense Kate Douglass (2'23"20). "Ieri pensavo di aver pagato molto l'ansia prima della gara, però evidentemente il tempo che ho è questo" spiega Fangio ai microfoni della Rai. "Va bene così, ho nuotato una finale mondiale. Il tempo non era quello che volevo ma è tutta esperienza, mi rifarò in qualche altra occasione" aggiunge la tesserata dell'In Sport Rane Rosse che in passato ha anche meditato il ritiro salvo poi cambiare idea. "Ogni giorno, fino a che ne avrò le forze, andrò avanti: è la cosa che amo fare e che mi riesce meglio. Non c'e niente di più bello" spiega l'azzurra. In una giornata orfana di podi i sorrisi per l'Italia arrivano grazie alle semifinali. In mattinata quella che consegna a Simona Quadarella il pass per l'ultimo atto degli 800 stile libero. Smaltita la delusione per il quinto posto nei 1500, la romana si riscatta centrando senza grande fatica, e con il settimo tempo (8'27"96), la qualificazione per la gara di domani. Nel pomeriggio invece un ottimo Lorenzo Zazzeri vince la sua semifinale e accede con il secondo miglior tempo (21"70), suo record personale, alla finale dei 50 stile. Davanti a tutti, nella specialità più veloce dell'intero programma, per il momento c'è il britannico Benjamin Proud (21"42). Ma al fiorentino nessun obiettivo è precluso. "Sapevo che serviva il personale e così è stato, non ho sbagliato praticamente nulla. Domani mi giocherò qualcosa di importante, devo andare senza pressione e pensare a divertirmi" dice Zazzeri. Alla Duna Arena non c'è due senza tre: anche Margherita Panziera si qualifica per la finale nei 200 dorso. L'azzurra di Montebelluna chiude al terzo posto la sua semifinale ed è quarta dopo l'incrocio dei tempi (2'08"28). Miglior crono per l'americana Phoebe Bacon (2'05"93). Obiettivo mancato invece per Federico Burdisso e Piero Codia nei 100 farfalla, orfani del super favorito Caeleb Dressel. I due azzurri chiudono rispettivamente decimo (51"45) e 14esimo (51"73). Accede alla finale con il miglior tempo il beniamino di casa, l'ungherese Kristof Milak: 50"14. Nulla da fare anche per Silvia Di Pietro (12^ in 26"08) ed Elena Di Liddo (16^ in 26"08), fuori dall'ultimo atto dei 50 farfalla. A dominare in vasca è la solita svedese Sarah Sjostrom (25"13) che aveva aperto la sua serata con l'argento nei 100 stile libero. A vincere la gara regina al femminile era stata Mollie O'Callaghan, la prima delle due medaglie d'oro odierne che consentono all'Australia di scavalcare l'Italia al secondo posto del medagliere. L'altro trionfo è quello di Zac Stubblety-Cook che conferma le attese conquistando il titolo mondiale nei 200 rana. Bis dorato, infine, anche per gli Stati Uniti: sul gradino più alto del podio la staffetta 4×200 stile libero maschile e Ryan Murphy nei 200 dorso. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xc9/glb/red 23-Giu-22 20:13