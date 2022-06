Mondiali2022: nuovo regolamento Fifa, rose da 26 giocatori

Panchina lunga con 15 giocatori e fino a 11 membri staff ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – L'Ufficio del Consiglio della Fifa, composto dal numero uno della Federazione Gianni Infantino e dai presidenti delle sei Confederazioni, ha affrontato una serie di questioni chiave e stabilito alcune nuove regole. Su tutte le modifiche al regolamento per la Coppa del Mondo che si disputerà in Qatar. Le decisioni arrivano "a causa della necessità di mantenere una maggiore flessibilità e vista l'eccezionalità delle date della Coppa del Mondo Fifa 2022 nel calendario internazionale", ma anche "visti effetti della pandemia sulle squadre prima e durante le competizioni". Le novità riguardano gli organici e le liste dei convocati: il numero massimo degli iscritti alla lista provvisoria passa da 35 a 55 calciatori; il numero degli iscritti alla lista finale sale da un minimo di 23 ad un massimo di 26 calciatori. "L'ultima partita di campionato che giocheranno i giocatori inseriti nelle liste finali sarà il 13 novembre 2022", si legge. Infine "potranno sedere in panchina un massimo di 26 persone (fino a quindici sostituti e undici membri dello staff tecnico, di cui uno deve essere il medico di squadra)". – Foto Image – (ITALPRESS). xd6/glb/com 23-Giu-22 18:24