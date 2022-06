Motomondiale: Gp Olanda, Quartararo “Uno dei miei circuiti preferiti”

"Abbiamo gli stessi punti del 2021, siamo sulla strada giusta" ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – "Ho visto le previsioni e ci aspetta un tempo buono domenica. Quando arrivi su una pista come questa preferisci che sia asciutta. Questo è uno dei miei circuiti preferiti e tra i più storici del calendario. Dal Portogallo a ora abbiamo quasi sempre chiuso sul podio. Abbiamo gli stessi punti dell'anno scorso e quindi siamo sulla strada giusta". Lo ha detto Fabio Quartararo, pilota della Yamaha, nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d'Olanda di MotoGP. Il francese ha speso parole al miele verso un suo connazionale: "Io e Zarco non abbiamo iniziato la stagione come nel 2021, ma appena siamo arrivati in Europa siamo migliorati, conquistando molti podi. Zarco è il pilota più costante tra i ducatisti", conclude. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). spf/glb/red 23-Giu-22 17:47