Motomondiale: Gp Olanda, Zarco “Correre sul bagnato potrebbe aiutarmi”

"Rinnovo? Sarebbe una sorpresa se non lo firmassi" ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – "La nuova carena Ducati credo possa aiutare nelle chicane veloci, dà un feeling migliore. Correre sul bagnato potrebbe aiutarmi, perché c'è bisogno di meno forza per portare la moto in curva, quindi sarebbe meno complicato per me. Partire in prima fila sarebbe una grande opportunità". Lo ha detto Johann Zarco, pilota della Ducati Pramac, nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d'Olanda di MotoGP. Su Quartararo invece: "Quello che mi colpisce di lui è la sua capacità di portare il peso da campione del mondo. Tutti si aspettano che vinca, e lui lo fa nonostante la pressione, dimostrando grande maturità", dice ancora Zarco prima di parlare del suo futuro: "La Ducati sa quello che penso. Sanno che per me restare è l'opportunità migliore per crescere anche in termini di risultati. Guidare una Ducati ufficiale nel team Pramac è la migliore soluzione per me. Firmare il rinnovo? Per me è praticamente sicuro, quasi al 100%, se questo non dovesse succedere, sarebbe una sorpresa per me". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). spf/glb/red 23-Giu-22 17:49