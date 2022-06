Tennis: Torneo Eastbourne. Giorgi batte Tomova e vola in semifinale

L'azzurra come lo scroso anno entra nelle prime 4 al Devonshire Park. ROMA (ITALPRESS) – Camila Giorgi si è qualificata le semifinali del "Rothesay International", torneo Wta 500 dotato di un montepremi pari a 797.900 dollari in scena sui prati del Devonshire Park di Eastbourne, in Gran Bretagna (ultimo appuntamento del circuito rosa, assieme a Bad Homburg, per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon). La 30enne di Macerata, numero 26 del ranking internazionale e dodicesima testa di serie del seeding, reduce dai quarti di finale di Birmingham (i primi in stagione) e semifinalista in questo torneo anche 12 mesi fa (costretta al ritiro per infortunio contro Kontaveit), ha battuto nei quarti di finale la lucky loser bulgara Viktoriya Tomova, numero 128 del mondo, col punteggio di 6-2 6-1. La Giorgi in semifinale sfiderà la vincente del match fra la lettone Ostapenko e la ucraina Kalinina. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 23-Giu-22 13:27