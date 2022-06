A tutto Mourinho “Leader questione di Dna, calcio è cambiato”

"Il mio lavoro non mi permette di essere leader silenzioso, che è la mia natura" ROMA (ITALPRESS) – "Motivazioni? Se ami il calcio, non vuoi smettere. Se ami il calcio, non senti di invecchiare. Ti senti fresco, ti senti giovane e quella sensazione dura fino ai tuoi ultimi giorni. Quindi, la motivazione fa parte del Dna". A dirlo è Josè Mourinho, allenatore della Roma, nel corso di una lunga intervista concessa a Sky Sports Uk. Il tecnico portoghese, fresco vincitore della Conference League con i giallorossi, si è soffermato su diversi aspetti legati alla sua carriera: "Nel mio caso personale – spiega Mou – leader significa la responsabilità di non deludere la tua gente. Stare con loro e per loro, tutto il tempo. Devono fidarsi di te". Mourinho ha vinto tutto sulle panchine di squadre prestigiose e meno, riuscendo sempre a dare alle sue formazioni un'identità ben precisa: "Da giovane ero un leader silenzioso. Ma il mio lavoro non mi permette di essere un leader silenzioso, che è la mia natura. Devo essere sempre sotto gli occhi del pubblico, devo comunicare attraverso i media tutto il tempo e questo fa una grande differenza. La chiave del successo rimane la stessa: è tutta una questione di strategia. Non puoi prevedere tutto, ma più sei preparato, più puoi ridurre quell'imprevedibilità. Sai che le partite di calcio hanno ovviamente dei rischi, ma devi cercare di ridurre quel rischio preparandoti al meglio". Negli ultimi anni il calcio si è evoluto molto, ma Mourinho è sempre rimasto al passo, nonostante qualche momento di difficoltà: "In termini di allenamento e metodologia abbiamo molti nuovi strumenti per analizzare una partita anche dalla panchina. Oggi ho qualcosa che era impossibile 20 anni fa che è un monitor con una telecamera tattica che abbiamo negli stadi e che può darci diverse prospettive del campo. Sono apparse nuove figure nello staff tecnico. Ora ci sono molte persone in giro che sono specializzate in molte aree diverse, quindi puoi condividere il lavoro. Solo per fare un esempio, qualche tempo fa avevamo un solo il preparatore atletico. Ora abbiamo il preparatore atletico, il preparatore per chi deve recuperare, il preparatore individuale e il preparatore della prevenzione. È pazzesco. A volte devo selezionare le informazioni più importanti perché semplicemente non possiamo gestire tutto". Per il portoghese il calcio, la gestione delle partite si avvicina sempre più al modello di un team di Formula 1: "Durante la gara ci sono così tanti dati che devo essere molto selettivo. Così come in F1, non posso passare tutte le informazioni al pilota ma solo quelle importanti". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 24-Giu-22 18:06