Biathlon: Cdm donne. Vittozzi guida azzurre, allenamenti a Bessan

In Francia nove specialiste italiane convocate dal dt Hoellrigl. MILANO (ITALPRESS) – Il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha scelto Bessan, in Francia, come sede per un raduno delle squadre femminili di biathlon Elite e Milano-Cortina 2026. Le biatlete azzurre saranno impegnate, da domenica 26 giugno a giovedì 7 luglio, in una serie di allenamenti volti a preparare al meglio alla stagione agonistica alle porte. Nove le atlete convocate con Lisa Vittozzi a guidare il gruppo composto da: Hannah Haucenthaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Eleonora Fauner, Irene Lardschneider, Rebecca Passler, Beatrice Trabucchi e Linda Zingerle. Il team sarà supportato dal pool di tecnici formato da Alexander Inderst, Jonne Kahkonen, Mirco Romanin ed Edoardo Mezzaro. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 24-Giu-22 09:49