Calciomercato: Juve. Stampa, su Kean anche Fulham e Nottingham Forest

Per il ritorno di Pogba manca l'accordo sulla durata del contratto. TORINO (ITALPRESS) – Giornate di calciomercato intense per la Juventus. Dopo l'incontro di ieri con il suo agente, i dirigenti bianconeri sono fiduciosi di "chiudere" per il ritorno a Torino di Paul Pogba. Secondo Sky Sports Uk "manca ancora l'ok sulla durata dell'accordo, che deve ancora essere finalizzata". "Sarà un contratto quadriennale o triennale con opzione per un ulteriore anno: Paul Pogba dovrebbe firmare ufficialmente il contratto all'inizio di luglio", scrivono in Gran Bretagna, dove ormai il francese appare in uscita dal Manchester United (il contratto scade a fine giugno). Sempre dall'Inghilterra arrivano sirene per Moise Kean. Dopo le voci circa un interesse del Psg e un sondaggio dell'Atletico Madrid, due team di Premier League hanno chiesto lumi sul giocatore. Si tratta delle neopromosse Fulham e Nottingham Forest. Kean però attende una chiamata da Parigi e non sembra gradire le eventuali destinazioni in Gran Bretagna. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 24-Giu-22 11:25