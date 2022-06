F.1: Alphatauri. Gasly rinnova per il 2023

Il francese è nel team dal 2017 "Felice di rimanere per nuove sfide insieme". ROMA (ITALPRESS) – "La Scuderia AlphaTauri è lieta di confermare che Pierre Gasly continuerà a guidare per la nostra squadra nel 2023". Questa la nota emessa dal team di Formula 1 con sede a Faenza, che prosegue dunque il percorso intrapreso col 26enne francese. "Gasly è con noi dal 2017 e questa continuità sarà una grande risorsa, poiché gode di un ottimo rapporto con il suo gruppo di ingegneri e con tutto il team. Per lui tre podi e tre giri più veloci in gara fino a oggi: in tutto ha collezionato 325 punti in Formula 1", ha aggiunto l'AlphaTauri. "Sono con questa squadra da cinque anni e sono orgoglioso del viaggio che abbiamo fatto insieme e dei progressi che abbiamo fatto. Sono felice di rimanere con il mio team, nella Scuderia AlphaTauri. Le nuove normative di quest'anno ci hanno creato nuove sfide e poter pianificare il nostro sviluppo con il team per i prossimi 18 mesi è una buona base di lavoro per il futuro", ha dichiarato Gasly. "Siamo davvero lieti di confermare che Pierre rimarrà con noi nel 2023. È sicuramente nel gruppo dei piloti migliori e più competitivi della F1 e ha dimostrato le sue capacità durante tutto il tempo trascorso con noi. Indubbiamente, può svolgere un ruolo importante nella squadra: spetterà a noi fornirgli una macchina competitiva, in modo che possa continuare a conseguire buoni risultati", ha affermato invece Franz Tost, manager della Scuderia AlphaTauri. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 24-Giu-22 10:20