Basket: Germani Brescia. Ingaggiato Nicola Akele

Il giocatore è in uscita da un positivo biennio con Treviso. BRESCIA (ITALPRESS) – È Nicola Akele, ala classe 1995 in uscita da un positivo biennio concluso con la Nutribullet Treviso, il nuovo innesto di casa Germani Brescia. Il 27enne, originario della città veneta, si annovera tra i prospetti più interessanti del panorama cestistico italiano, oltre ad essere parte integrante della Nazionale maggiore sin dal febbraio 2020. Il giocatore trevigiano ha deciso di puntare sul club biancoblù attraverso un accordo contrattuale da 2+1. "Nicola è un ragazzo dalle enormi potenzialità. Arriva da una stagione dove aveva fatto bene a Treviso e ha accettato immediatamente questa nuova sfida, condividendo con noi gli obiettivi per cercare di alzare il suo livello di gioco – commenta coach Alessandro Magro -. Ha voglia di mettersi in discussione e al servizio della squadra, per provare ad alzare il rendimento del suo gioco in un livello, quello dell'EuroCup, sicuramente più alto rispetto al passato. Ha accettato immediatamente la sfida e sarà un tassello importante per la Pallacanestro Brescia che stiamo costruendo: siamo quindi felicissimi di aver raggiunto l'accordo con lui e di poter condividere il nostro percorso". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/com 25-Giu-22 13:49