Basket: Reggiana. Contratto biennale per l’ala-centro Usa Reuvers

Lo statunitense ha appena concluso la sua prima stagione da pro' a Zagabria REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – La Pallacanestro Reggiana ha raggiunto un accordo di durata biennale con lo statunitense Nathan Reuvers. Nativo di Lakeville, in Minnesota, Reuvers è un ala-centro di 211 centimetri classe 1998. Uscito dal college di Wisconsin nel 2021, ha appena concluso la sua prima stagione da professionista con la maglia del Cibona Zagabria. Per lui in Lega Adriatica 10.7 punti, 5.1 rimbalzi e 1.5 stoppate (primo nella categoria) in 25' di utilizzo medio, in una stagione che ha visto la sua squadra conquistare la Lega Croata e la Coppa di Croazia. "Sono entusiasta di poter iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera a Reggio Emilia – ha dichiarato Reuvers – Sono estremamente grato alla società per l'opportunità che mi ha dato. Giocare sia in Serie A che in BCL sarà davvero una sfida stimolante e non vedo l'ora di togliermi tante soddisfazione e raggiungere, insieme ai miei compagni, gli obiettivi che ci porremo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 25-Giu-22 13:26