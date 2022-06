Calcio: Beckham vuole portare Vidal all’Inter Miami

Offerto un ingaggio da 4 milioni di dollari a stagione ROMA (ITALPRESS) – Dall'Inter…all'Inter. Arturo Vidal si appresta ormai a chiudere la sua esperienza biennale in nerazzurro e nel suo futuro potrebbe esserci la Mls. Secondo "Marca", infatti, sul 35enne centrocampista cileno conteso anche da Flamengo e Boca Juniors ci sarebbe anche l'Inter Miami di David Beckham. Lo Spice Boy avrebbe approfittato della presenza di Vidal all'evento organizzato in Florida da Roberto Carlos e Ronaldinho per parlare direttamente col giocatore, che ha offerte anche dal Qatar (Al Rayyan) e dal Cile (Colo Colo). Sul piatto un ingaggio da 4 milioni di dollari a stagione, circa 3,8 milioni di euro. Vidal, però, potrebbe chiedere la stessa cifra che guadagna Gonzalo Higuain, poco meno di 5,5 milioni di euro bonus compresi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 25-Giu-22 16:46