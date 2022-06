Calcio: Chelsea pronto a valutare offerte per Kepa

Il 27enne spagnolo chiede spazio, Nizza alla finestra LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Kepa Arrizabalaga non è incedibile e il Chelsea è pronto a valutare le eventuali offerte per il 27enne portiere spagnolo. Arrivato nell'estate 2018 dall'Athletic Bilbao per 72 milioni di sterline col compito di raccogliere l'eredità di Courtois, Kepa è finito dietro Mendy nelle gerarchie di Tuchel. L'estremo difensore spagnolo, sotto contratto fino al 2025 con un ingaggio da 9 milioni di euro lordi a stagione, reclama spazio e i Blues – riporta il "Mirror" – potrebbero anche prendere in considerazione una cessione in prestito, magari contribuendo al pagamento del suo stipendio. Fra le società interessate ci sarebbe il Nizza in Ligue 1. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 25-Giu-22 16:03