Calcio: Di Maria “Juve grande club, sto riflettendo sul futuro”

"Dopo i Mondiali vorrei tornare al Rosario Central" ROMA (ITALPRESS) – "La Juventus è il più grande club in Italia, una delle squadre che si sono interessate a me. Sto ancora riflettendo sul mio futuro ma soprattutto sono ancora concentrato sulle vacanze con la mia famiglia". Angel Di Maria rompe il silenzio ai microfoni della Espn, conferma i contatti con i bianconeri ma ammette che non ha ancora sciolto le riserve. Al Fideo è interessato anche il Barcellona: "Una delle migliori squadre al mondo, l'ho sempre affrontata da avversario", si limita a dire Di Maria, che ribadisce la sua volontà di tornare al Rosario Central ma non subito: "Con Tevez (oggi allenatore delle Canallas, ndr) non abbiamo parlato ma l'idea è quella di tornare. Il sogno di tutti è giocare in Europa e io l'ho realizzato, ora sogno di tornare. Voglio però prepararmi bene per il Mondiale e il calcio argentino in questo senso è limitante. Per questo voglio rimanere in Europa, poi dopo il Mondiale tornerei al Central". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 25-Giu-22 17:09