Karate, Semeraro “A Orano per divertirmi, poi sogno medaglia olimpica”

ORANO (ALGERIA) (ITALPRESS) – "Sicuramente a Orano voglio vincere, fare un bel karate e soprattutto divertirmi". Questo l'obiettivo di Silvia Semeraro per i Giochi del Mediterraneo, al via stasera in Algeria con la cerimonia di apertura. Una vetrina importante per il karate, reduce dall'esordio olimpico lo scorso anno ai Giochi di Tokyo e pronto a guidare la delegazione tricolore allo Stadio Olimpico di Orano con Luigi Busà, che sarà affiancato nel ruolo di portabandiera dalla tiratrice Diana Bacosi. Per la Semeraro, già medaglia d'oro all'ultima edizione dei Giochi del Mediterraneo, il torneo algerino rappresenta una nuova occasione per dimostrarsi tra le migliori atlete a livello mondiale, dopo il quinto posto e la medaglia sfiorata alle Olimpiadi giapponesi, quattro podi europei e un oro ai Giochi Olimpici continentali. "A Tarragona nel 2018 mi sono divertita tantissimo e ho portato a casa un oro, poi ho vissuto la splendida esperienza di Tokyo e ora qui a Orano voglio divertirmi e godermi appieno questa gara perché è davvero bellissima e con grandi nazioni. Troverò avversarie valide – ha spiegato la karateka pugliese – ma io sono concentrata su me stessa e spero di dare il meglio: l'importante è che esca qualcosa di positivo". Guardando avanti per la Semeraro, ancora 26enne, il sogno sportivo resta un podio a cinque cerchi. "L'esperienza di Tokyo è stata importante, a livello mentale ho già svoltato e qui mi presento con un'altra testa, per divertirmi, senza peso e responsabilità ma sempre con la volontà di rappresentare l'Italia nel migliore dei modi. Los Angeles 2028? Spero di esserci, sono ancora giovane, ho 26 anni. Purtroppo a Parigi il karate non sarà nel programma olimpico, quindi voglio presentarmi a Los Angeles e portare a casa una bella medaglia. Ma ora pensiamo ai Giochi di Orano, per tutto il resto si vedrà", ha concluso la karateka pugliese. – foto Italpress – (ITALPRESS). pal/gm/red 25-Giu-22 13:35