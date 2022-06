Sincro azzurro d’argento nella finale mondiale degli highlight

La squadra italiana chiude al secondo posto, alle spalle dell'Ucraina BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Ancora una medaglia per il nuoto sincronizzato azzurro dai Mondiali di Budapest. Come tre anni fa in Corea del Sud, l'Italia è d'argento negli highlight: Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino chiudono al secondo posto con 92,2667, dietro l'Ucraina (95,03333), con la Spagna di bronzo (91,9333). È la 13esima medaglia mondiale di sempre per il sincro azzurro. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 25-Giu-22 16:20