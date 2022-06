Tennis: Nadal “Ottimista per Wimbledon, se sono qui è perchè sto bene”

"Riesco a camminare normalmente e quando mi sveglio non ho più dolore" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Mi sto divertendo a giocare sull'erba dopo tre anni. Se sono qui è perchè le cose vanno bene, altrimenti non sarei venuto". Rafa Nadal, dopo sei giorni di allenamento a Wimbledon, ammette di essere ottimista in vista dell'inizio del torneo. Il tennista maiorchino, che quest'anno ha già vinto Australian Open e Roland Garros, si portava dietro parecchi dubbi per i problemi al piede sinistro che lo tormentano ormai da tempo ma le terapie intraprese stanno dando i loro risultati. "Non so come arrivo realmente, è difficile fare previsioni, è una superficie complicata, che va provata a lungo e io non gioco sull'erba da tre anni. Ma confido di arrivare competitivo". Per quanto riguarda le condizioni del piede, "posso camminare normalmente tutti i giorni, quando mi sveglio non ho più quel dolore che provo da un anno e mezzo e in allenamento, in generale, sono stato meglio. Sono ottimista". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 25-Giu-22 17:32