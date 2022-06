Volley: Nations League donne. Azzurre in partenza per la Bulgaria

Le ragazze del ct Mazzanti a Sofia per mettere nel mirino la Final di Ankara ROMA (ITALPRESS) – È fissata per domani, domenica, la partenza per la Bulgaria delle azzurre del ct Davide Mazzanti. Le campionesse d'Europa in carica, reduci dal poker di vittorie di Brasilia, sbarcheranno a Sofia per prendere parte all'ultima e decisiva week di qualificazione di Volleyball Nations League. Al termine di due giorni di intenso collegiale al Centro Pavesi di Milano, l'Italia metterà nel mirino la Final in programma ad Ankara (Turchia) dal 13 al 17 luglio con un duplice obiettivo: mettere al sicuro la qualificazione e provare a migliorare l'attuale quarto posto in classifica generale. Avversarie delle azzurre nella Pool 6 di Sofia, saranno Polonia, Corea del Sud, Bulgaria e Thailandia. Queste le convocate. Palleggiatrici: Ofelia Malinov e Alessia Orro. Schiacciatrici: Alessia Gennari, Miriam Sylla, Alice Degradi ed Elena Pietrini. Opposti: Paola Egonu e Sylvia Nwakalor. Centrali: Anna Danesi, Sara Bonifacio e Cristina Chirichella. Liberi: Monica De Gennaro ed Eleonora Fersino. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 25-Giu-22 13:37