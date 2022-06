Atletica: Assoluti. Tamberi campione italiano dopo spareggio

Il campione olimpico ha duellato con Fassinotti. RIETI (ITALPRESS) – Gianmarco Tamberi campione italiano di salto in alto dopo lo spareggio con Marco Fassinotti. E' l'esito della gara svolta a Rieti, dove per l'azzurro si è riproposta la stessa situazione delle Olimpiadi di Tokyo con il qatariota Mutaz Barshim. Stesso percorso (fino a 2,23 alla prima), stessi tre errori a 2,26 e di conseguenza il regolamento spedisce il campione olimpico Gianmarco Tamberi (Fiamme Oro) e Marco Fassinotti (Aeronautica) ai salti di spareggio per assegnare la maglia di campione italiano. Entrambi sbagliano a 2,26, si scende quindi di due centimetri (2,24) e in tandem oltrepassano l'asticella. Nei "rigori" dell'alto si risale quindi a 2,26 e stavolta l'errore è soltanto per Fassinotti mentre Gimbo va a bersaglio, di fatto al quinto tentativo a questa misura. Senza gioia, però: a tre settimane dai Mondiali di Eugene sperava in qualcosa di più solido. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 26-Giu-22 20:50