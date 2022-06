Atletica, record del mondo per Sydney McLaughlin nei 400 ostacoli

La campionessa olimpica ha chiuso con il tempo di 51"41 NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – Nuovo record del mondo per Sydney McLaughlin nei 400 metri ostacoli. La Campionessa Olimpica è stata la protagonista ai Trials Statunitensi, dove ha chiuso con il tempo di 51"41. Praticamente l'americana abbassa di cinque centesimi il precedente primato che la stessa statunitense aveva ottenuto in occasione della Finale dei Giochi a Tokyo. La medaglia d'oro olimpica anche con la 4×400, ha preceduto Britton Wilson (53.08) e Shamier Little (53.92). – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 26-Giu-22 10:19