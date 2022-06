Calcio: Roma. Il 19 luglio amichevole con lo Sporting Lisbona

I giallorossi di Josè Mourinho giocheranno all'Estadio do Algarve LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Il prossimo 19 luglio la Roma sfiderà in amichevole lo Sporting Lisbona. A renderlo noto è il club portoghese attraverso un post su Instagram nel quale ha ufficializzato tutte le date dei test estivi in vista della prossima stagione. Il match contro i giallorossi di Mourinho andrà in scena all'Estadio do Algarve e sarà una delle prime per i giallorossi, che affronteranno il Tottenham di Antonio Conte il 30 luglio al Sammy Ofer Stadium di Haifa (Israele) e poi il 6 agosto il Barcellona per il trofeo Gamper. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/gm/red 26-Giu-22 19:53