Calciomercato: Sporting Lisbona. Ds Viana “Ritorno CR7? Non si sa mai”

"Cristiano ha un anno di contratto col Manutd vedremo cosa deciderà" LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – "Ritorno di Cristiano? Ora non credo, non si sa mai, può decidere dove vuole andare. Ha ancora un anno di contratto, quindi qualunque cosa deciderà, vedremo". A dirlo è il direttore sportivo del club portoghese, Hugo Viana, parlando della possibilità che CR7 torni dove tutto è iniziato, allo Sporting Lisbona. "È ora che il Manchester United si stabilizzi, crei un buon spirito all'interno del club – ha aggiunto Viana ai microfoni di Sky Sports Uk -. Penso sia molto importante per una squadra avere un giocatore che segna sempre 20 o 25 gol a stagione". I red devils non hanno messo Cristiano Ronaldo sul mercato, ma le voci su un suo addio circolano ormai da diversi giorni, nonostante l'allenatore Erik ten Hag abbia affermato che avrà a disposizione CR7 anche per il prossimo campionato. La situazione è in evoluzione, con la stampa inglese che ha anche rivelato di un incontro tra l'agente dell'ex Juventus, Jorge Mendes, e il co-proprietario del Chelsea, Todd Boehly. Alla finestra ci sarebbe anche la Roma di Mourinho. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/gm/red 26-Giu-22 19:50