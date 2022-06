Mondiali Tuffi, Marsaglia e Tocci sesti dopo finale sincro 3 metri

La cina conquista l'oro, poi la Gran Bretagna e la Germania ROMA (ITALPRESS) – Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci hanno chiuso al sesto posto la finale dal sincro 3 metri, che ha aperto il programma pomeridiano della prima giornata dei Mondiali di Budapest, alla Duna Arena. Gli azzurri, sesti anche alle Olimpiadi di Tokyo, migliorano di undici posizioni il piazzamento di Gwangju quando furono diciassettesimi nelle eliminatorie. Un'importante passo in avanti e una conferma nel gota dei tuffi che porta anche la firma del direttore tecnico Oscar Bertone che ha deciso durante la riunione tecnica di inserire in finale nella routine il quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (3.8 di coefficiente), a posto del doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato (3.0) portato nei preliminari. Nell'ultima routine Marsaglia sporca in entrata il triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (60.18) e gli azzurri scivolano dal quarto al sesto posto, chiudendo con 372.33, scavalcati dagli svizzeri Dutoit e Suckow quarti con 376.05 e dai sorprendenti francesi Bouyer e Jandard quinti con 327.33 punti. L'oro va gli inarrivabili cinesi Cao e Wang con 4591.8 ,l'argento ai britannici Harding e Laugher con 451.71 e il bronzo ai tedeschi Bartel e Rudiger con 406.44. – foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). pc/com 26-Giu-22 18:02