Motocross, Tim Gajser domina il Gran Premio di Indonesia

Lo sloveno fa doppietta e allunga nella classifica mondiale ROMA (ITALPRESS) – Un indomabile Tim Gajser ha fatto bottino pieno al Gp di Indonesia 2022, valevole per l'undicesima prova del mondiale di Motocross. Lo sloveno della Honda in gara 2 non è scattato bene finendo alle spalle di Jorge Prado (GasGas), autore dell'holeshot e di Romain Febvre (Kawasaki). Ma ben presto Gajser ha superato i suoi avversari lasciandoseli alle spalle fino al traguardo chiudendo con un vantaggio di oltre quattro secondi su Prado e sei su Febvre. Hanno completato la top five Ruben Fernandez ed Evans Mitchell. Mattia Guadagnini (GasGas), ottavo è il migliore azzurro in una giornata in cui era assente Alberto Forato per infortunio. In gara 1, invece, Tim Gajser aveva dominato fin dalla prima curva. Per il fuoriclasse sloveno diciassette giri al comando durante i quali ha avuto come unico riferimento il cronometro; suo anche il giro record della heat segnato alla terza tornata. Analisi speculare anche per la seconda posizione dell'ufficiale GasGas Jorge Prado che sostanzialmente ha mantenuto la posizione conquistata in partenza fino al traguardo senza particolari sussulti. Buona terza piazza per Ruben Fernandez (Honda) che ha cosi confermato il feeling con il tracciato indonesiano. Hanno completato la top five Glenn Coldenhoff (Yamaha) che è stato chiamato agli straordinari negli ultimi minuti per contenere l'imperioso ritorno di Romain Febvre, quinto, penalizzato da una partenza non eccelsa. Assoluta di giornata a punteggio pieno per Tim Gajser e podio completato da Jorge Prado e Ruben Fernandez. Gajser allunga nella classifica mondiale con 535 punti, seguito da Prado con 410 e lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) con 405 punti che oggi si è dovuto acciontentare di un dodicesimo e nono piazzamento. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 26-Giu-22 11:35