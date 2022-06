Motogp, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio piloti Team Gresini 2023

Lo spagnolo sostituirà Bastianini che correrà con una moto factory ROMA (ITALPRESS) – Prima ufficialità per la stagione del motomondiale 2023. Il Team Gresini MotoGP™ ha scelto Alex Marquez per sostituire Enea Bastianini destinato a correre con una moto factory a partire dalla prossima stagione. La squadra faentina torna a puntare sulla Spagna, fucina di talenti e con una enorme tradizione con la Gresini Racing: da Gibernau a Martin, passando per Toni Elias, Alvaro Bautista, e perché no, anche quell'Emilio Alzamora ora manager proprio del #73. Alex Marquez vanta un curriculum top: Campione del Mondo Moto3™ e Moto2™ rispettivamente nel 2014 e 2019, 40 podi all'attivo di cui 12 vittorie in carriera e già due secondi posti nella classe regina datati 2020. Per l'esperto 26enne sarà la quarta stagione in MotoGP™, la prima in sella ad una Desmosedici dopo una carriera targata praticamente solo Honda. "Sono molto felice di poter annunciare il mio passaggio al Team Gresini MotoGP e molto emozionato per questa nuova avventura: per me era fondamentale cambiare e tornare ad avere quella motivazione che avevo quando sono approdato in questa categoria. La miglior opzione per me era questa squadra che ha fatto la storia di questo campionato. Voglio ringraziare Nadia, Carlo e tutto lo staff della GR che hanno voluto credere in me. Adesso mi rimane metà stagione per dare il massimo prima di iniziare un 2023 con le motivazioni al massimo" ha commentato Alex Marquez. Al suo fianco confermatissimo Fabio Di Giannantonio, attualmente nella sua stagione d'esordio nella massima serie e già assolutamente competitivo. Il numero #49, pilota storico della Gresini Racing, nonostante la giovane età, è tra i contender per il titolo di rookie nel 2022. Per lui una pole position all'attivo e un'ottava posizione come miglior piazzamento. "Sono molto felice di rinnovare con questo team che sento come una famiglia. Bello perché continuiamo questo percorso di crescita e avremo modo di farlo con la Ducati e anche di questo sono molto felice. La continuità è fondamentale in MotoGP™ per poter lavorare su me stesso. Lavoravamo da un po' a questo rinnovo e finalmente possiamo dirlo. Ovviamente gli obiettivi salgono di livello: useremo questa seconda parte di stagione per trovare sempre più risultati e poi per il prossimo anno vogliamo guardare davvero avanti" ha commentato Di Giannantonio. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 26-Giu-22 11:00