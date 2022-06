MotoGp, Bagnaia “Felice di vincere dopo gare difficili”

Il pilota della Ducati festeggia il successo sulla pista di Assen ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – "Sono davvero molto felice di vincere dopo due gare complicate. In realtà eravamo da sempre competitivi, ma non arrivavano i risultati. Non è stato semplice oggi, ha cominciato a piovere a metà gara e ciò mi ha messo spavento. La squadra ha fatto un lavoro sensazionale, vincere qui vuol dire essere molto forti". Lo ha detto Francesco Bagnaia, pilota della Ducati, dopo la vittoria del Gran Premio d'Olanda di MotoGP. "Sapevo che oggi bisognava vincere per recuperare dei punti. E' andata bene perché Quartararo non ha finito la gara, ma mi sono divertito. Sono partito bene, è stato molto bello. Io sono fortunato perché ho persone accanto che mi aiutano. So di essere veloce, bisogna essere sicuri di se stessi. Ho sempre la possibilità di lottare per la vittoria o il podio. Ho commesso degli errori, ma siamo sempre stati veloci. Avevo il terrore di scivolare, anche quando ha iniziato a piovere" conclude. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). spf/pc/red 26-Giu-22 15:25