MotoGp, Bezzecchi “Senza parole, podio grazie al team”

Il pilota nativo di Rimini si dice "senza parole" per il primo podio ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – "Onestamente non ho parole, è fantastico salire sul podio e rendere tutto ciò possibile. Il team ha fatto qualcosa di incredibile, questo risultato è per loro, per la mia ragazza e per i miei amici. Ora posso andare in vacanza felice". Lo ha detto Marco Bezzecchi, pilota in sella alla Ducati, dopo il secondo posto nel Gran Premio d'Olanda di MotoGP. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). spf/pc/red 26-Giu-22 16:17