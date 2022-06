Motomondiale: GP Olanda. Espargarò “Vittoria era alla nostra portata”

"Il contatto con Quartararo è stato sfortunato, ho dato il massimo" ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – "C'è una cosa per cui non danno punti ma che per me è molto importante, specialmente in ottica campionato, ed è la sensazione di sentirsi il migliore in pista. Oggi sono ritornato ad avere quel feeling, l'ho avuto durante tutto il weekend, e sono abbastanza sicuro che la vittoria sarebbe stata alla nostra portata". Così Aleix Espargarò, pilota Aprilia, dopo il Gp di Assen. Il pilota spagnolo ha chiuso al quarto posto nonostante mentre era secondo, al quinto giro, sia stato colpito dalla moto di Quartararo scivolato in un tentativo di sorpasso. "La mia Aprilia oggi era straordinaria, il contatto purtroppo è stata una situazione sfortunata dopo la quale ho pensato solo a dare il massimo e a dimostrare la mia velocità – ha aggiunto Espargarò -. Prima del weekend avevo dichiarato che il mio obiettivo era recuperare punti su Fabio prima della pausa estiva e ci siamo riusciti, con una prestazione importante. Sono sicuro che sentirò la mancanza della mia RS-GP molto presto". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/gm/com 26-Giu-22 18:18