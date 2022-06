Rally, Kalle Rovanpera vince in Kenia ed è sempre piu leader nel Wrc

Tutti occupati dalla Toyota i primi quattro posti NAIROBI (KENYA) (ITALPRESS) – Kalle Rovanperä ha vinto Il Rally di Kenya, sesta prova stagionale del Mondiale Wrc. Il finlandese della Toyota, leader della classifica iridata. Si tratta del suo primo successo in questo tracciato e il quarto in sei rally di questa stagione. Una giornata trionfale per la Toyota che ha ottenuto i primi quattro posti. In seconda posizione si è piazxzato, infatti, Elfyn Evans, con un distacco di 52"8 e sul gradino più basso del podio il giapponese Takamoto Katsuta a 1'42"8. Quarto Sebastian Ogier a 2'10"03 che si è fermato per cambiare una ruota nel test finale. Rovanperä ha adesso un vantagio di 65 punti su Thierry Neuville (Hyundai), solo quinto ma vincitore del Power Stage. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 26-Giu-22 15:46