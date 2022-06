Sasaki vince il Gp D’Olanda in Moto3, caduta per Foggia

Il giapponese ha preceduto gli spagnoli Guevara e Garcia ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Ayumu Sasaki vince il Gran Premio d'Olanda di Moto3. Sul tracciato di Assen, il pilota giapponese in sella alla Husqvarna trionfa in una gara combattuta sino all'ultima curva davanti agli spagnoli Izan Guevara e Sergio Garcia (GasGas), con quest'ultimo sempre leader del Mondiale. Quarto posto per Suzuki, seguito da Artigas e Holgado. Pesante zero per Dennis Foggia: il pilota italiano, con la Honda, è caduto a pochi giri dal termine all'uscita della prima curva. Lontano dai primi Andrea Migno (Honda), solamente quindicesimo. Infine da segnalare un incidente nell'ultimo giro che ha coinvolto McPhee, Munoz e Masia, tutti in lotta per il podio. – foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). spf/pc/red 26-Giu-22 11:48