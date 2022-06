Tuffi, Marsaglia-Tocci in finale nel Sincro ai mondiali di Budapest

Nel pomeriggio è in programma la finale BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci si qualificano per la finale nel sincro ai mondiali alla Duna Arena di Budapest. Prova solida e in crescendo degli azzurri – sesti alle Olimpiadi, dopo aver sognato il podio fino alla penultima routine – che, dopo due obbligatori puliti (sommano 93.60) ma migliorabili al pomeriggio soprattutto nel sincronismo, aumentano i giri con un bel triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (69.75) e un doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti carpiato discreto (62.22), considerando che agli Europei (82.62) e alle Olimpiadi (80.85) è stato strepitoso, per una imperfezione già nel presalto; poi si esibiscono in un buon doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato (65.70) e concludono con un eccellente triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (70.38). Gli alfieri Marsaglia e Tocci sommano 361.65 che valgono il sesto posto e soprattutto la qualificazione alla finale pomeridiana. Davanti a tutti, al termine di un'eliminatoria monstre, con 446.07 punti i cinesi Yuan Cao e Zongyuan Wang, quest'ultimo campione olimpico ma in coppia con Xie Siyi; seguiti dai britannici Anthony Harding e Jack Laugher con 413.13. Terzi, ma per il bronzo è tutto in bilico, i giovani francesi Jules Bouyer e Alexis Jandrad con 387.27. Eliminata invece un po' a sorpresa la nuova coppia statunitense formata da Tyler Downs e Quentin Henninger che paga due obbligatori disastrosi e chiude quindicesima con 299.45 punti. – foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). pc/com 26-Giu-22 11:11