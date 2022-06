Atletica: Tamberi “Provocato da Fassinotti ma ho sbagliato a reagire”

"Mi ha stuzzicato per tutta la gara, non sono antisportivo" ROMA (ITALPRESS) – "Ci tengo a scusarmi per il mio gesto, sono stato provocato e sono caduto nella provocazione. In un momento di massima tensione ho reagito a una provocazione e ho sbagliato". Gianmarco Tamberi usa la sua pagina Instagram per tornare su quanto accaduto ieri, al termine della finale del salto in alto agli Assoluti di Rieti, vinta dopo uno spareggio con Fassinotti. Fra i due niente stretta di mano finale, col campione olimpico che ha mandato a quel paese il rivale. "Era una gara in cui mi aspettavo di saltare molto alto visto che era l'ultima prima del Mondiale e Marco sapeva quanto ci tenevo – racconta Gimbo – Invece è stata una gara in cui ho avuto delle difficoltà ma dopo aver vinto lo spareggio a 2,26 non potevo andare avanti perchè la gara era finita lì. Sono andato da Marco per dargli la mano e congratularmi con lui e mentre mi avvicino lui mi guarda con un sorriso di sogghigno e mi fa: 'tanto non puoi andare avanti, ciò che volevi non puoi ottenerlo oggi'. È stata come una presa in giro e non ci ho visto più, era tutta la gara che mi stava stuzzicando ed era già successo in passato, più volte. Sono ora qua per scusarmi con tutti coloro che hanno visto nel mio gesto qualcosa di antisportivo, ho sbagliato, anche se era un momento di grande tensione personale non bisognerebbe farlo". Tamberi si dice dispiaciuto "che sia andata così ma anche di leggere certi commenti. Ognuno può pensarla come vuole ma mi dispiace sentirmi dare dell'antisportivo – si difende – Ho sempre sostenuto tutti i miei avversari, ieri ho sbagliato ma la sportività per me è la cosa più importante". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 27-Giu-22 17:58