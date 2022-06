Calcio: Barça, Lewandowski ha fretta, ore decisive per Dembelè

Il contratto del francese scade il 30, gli agenti in città BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Robert Lewandowski inizia ad avere fretta. Il quasi 34enne attaccante polacco si è ormai promesso al Barcellona e, attraverso il suo agente Pini Zahavi, ha chiesto ai blaugrana di accelerare la trattativa perchè vorrebbe evitare di presentarsi il 12 luglio in ritiro al Bayern Monaco da separato in casa. Il Barça, dal canto suo, è in attesa che si sblocchino una serie di operazioni – come la vendita di una parte dei diritti tv – che consentino l'arrivo in cassa di liquidità fresca per portare avanti il mercato. Lo stesso Xavi ha fretta di avere Lewandowski, preferibilmente già dalla tournee americana che scatterà il 16 luglio. Ad ogni modo si tratta ormai di una questione di tempo, con le due parti destinate a intendersi, verosimilmente per una cifra attorno ai 50 milioni di euro bonus compresi. Le prossime ore, intanto, potrebbero essere decisive per il futuro di Ousmane Dembelé, il cui contratto è in scadenza fra pochi giorni. Il francese ha avuto contatti con altri club – Chelsea, Psg e Bayern – e oggi i suoi agenti, Moussa Sissoko e Marco Lichsteiner, sono sbarcati nella Ciudad Condal. Dembelè vorrebbe rimanere ma finora ha ritenuto insufficiente dal punto di vista economico la proposta del Barcellona. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 27-Giu-22 16:19