Calcio: Calcagno “Tommasi sindaco? Ha capacità superiori alla norma”

"Amministrare una città è tra le più difficili ma Tommasi sa prendere delle decisioni". ROMA (ITALPRESS) – "Tommasi sindaco di Verona? Damiano ha alle spalle un percorso importante fatto negli anni, con capacità superiori alla norma. Oggi esistono generazioni di ragazzi professionisti che si interessano in maniera differente e anche questo può essere un segnale. Tra le tante cose, amministrare una città è tra le più difficili ma Tommasi sa prendere delle decisioni, non si tira mai indietro e si farà valere anche in questo ambito". Lo ha detto Umberto Calcagno, presidente dell'Assocalciatori, intervenuto a "La politica nel pallone", trasmissione radiofonica su Rai Gr Parlamento condotta da Emilio Mancuso. "Stiamo puntando sui corsi di formazione dei nostri associati – prosegue Calcagno sulle iniziative per i professionisti – Il calciatore spesso viene sottovalutato, ma in verità è pronto ad aprirsi a ciò che non è il calcio. Ci sono ragazzi molto ricercati e altri che si stanno formando, aprendosi ad altri ambiti. Infatti solamente il 6% degli ex calciatori professionisti riesce a vivere di calcio per tutta la vita. E' un lavoro che stiamo facendo, cominciato proprio con Tommasi 10 anni fa", conclude. – foto Image – (ITALPRESS). spf/gm/red 27-Giu-22 16:32