Calcio: Samaja “Vendita Palermo? Auspicio chiudere in settimana”

"Stiamo finalizzando la vendita del Palermo a Mansour" ROMA (ITALPRESS) – "Stiamo finalizzando la vendita del Palermo a Mansour, l'auspicio è di chiudere l'operazione in settimana per dare l'annuncio ufficiale. Ciò che ha creato più interesse agli arabi sono stati i 35-40 mila spettatori alle finali dei playoff. Quando in tv vedi lo stadio pieno e il calore della piazza, allora la qualità del prodotto in giro per il mondo aumenta". Lo ha detto Marco Samaja, ad di Lazard Italia, intervenuto a "La politica nel pallone", trasmissione radiofonica su Rai Gr Parlamento. "Il Palermo entrerà nel network del Manchester City, l'idea è quella di salire in Serie A. C'è l'ambizione di far tornare Palermo ai vertici del calcio italiano". – foto Image – (ITALPRESS). spf/gm/red 27-Giu-22 16:36