Ciclismo: Tour2022. UAE al via con Pogacar e Trentin

Lo sloveno cerca il tris dopo i successi del 2020 e del 2021. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L'UAE Team Emirates ha svelato i nomi dei corridori che parteciperanno al Tour de France 2022, in programma dall'1 al 21 luglio, con partenza da Copenaghen, Danimarca. La formazione emiratina affronterà le 21 tappe guidata dal vincitore delle ultime due edizioni, Tadej Pogacar, affiancato da un gruppo composto "da un giusto connubio di scalatori ed esperti passisti", scrive la stessa UAE. Il ventireenne sloveno cercherà il terzo successo nella Grande Boucle: saranno i 3328 chilometri totali di gara, con il via da Copenaghen con una cronometro individuale di 13 km; poi la corsa punterà verso le Alpi, proponendo anche una frazione con settori in pavè, per fare quindi rotta in direzione Pirenei e infine concludersi sugli Champs-Elysees a Parigi. Il team manager Joxean Matxin dirigerà la squadra assieme ai tecnici Andrej Hauptman, Simone Pedrazzini e Marco Marcato. Questi gli 8 corridori selezionati: Tadej Pogacar (Slovenia), Rafal Majka (Polonia), Brandon McNulty (Usa), Marc Soler (Spa), Matteo Trentin (Italia), Vegard Stake Laengen (Norvegia), George Bennett (Nuova Zelanda), Mikkel Bjerg (Danimarca). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 27-Giu-22 09:36