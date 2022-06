Giochi Mediterraneo, argento e bronzo dal badminton

Medaglie per Katharina Fink e Yasmine Hamza e per Fabio Caponio e Giovanni Toti. ORANO (ALGERIA) (ITALPRESS) – Medaglia d'argento storica per Katharina Fink e Yasmine Hamza nel doppio femminile di badminton ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022. In finale le azzurre sono state sconfitte 2-0 (21-15 21-18) dalle turche Bengisu Ercetin e Nazlican Inci. In precedenza, nel torneo maschile medaglia di bronzo per Fabio Caponio e Giovanni Toti sconfitti in semifinale dopo una dura battaglia con gli spagnoli Luis Enrique Penalver Pereira e Pablo Abian Vicen per 1-2 (21-17; 15-21; 19-21). – foto Italpress – (ITALPRESS). pal/gm/red 27-Giu-22 18:55