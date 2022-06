Nuoto: Barelli “Paltrinieri e’ di stimolo per tutta la squadra”

"I ragazzi si sono comportati molto bene ai Mondiali". ROMA (ITALPRESS) – "I ragazzi si sono comportati molto bene ai Mondiali, siamo soddisfatti, ci attendavamo risultati di grande prestigio. E' un momento di grande crisi per le piscine italiane, ma la politica credo si sia resa conto di quanto sia importante il nuoto in Italia. E' un lavoro che le nostre società fanno da tantissimi anni, con un meccanismo di emulazione dei giovani. La chiave del successo è l'attività giovanile, passando per i campionati assoluti e la nazionale. Paltrinieri? Sta proseguendo le gare in acque libere, lo fa anche per allenamento. Sta puntando agli Europei come appuntamento clou della stagione, la sua determinazione è di stimolo per tutta la squadra". Lo ha detto Paolo Barelli, presidente della Federnuoto, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento. – foto Image – (ITALPRESS). spf/gm/red 27-Giu-22 16:43