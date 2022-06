Si è svolto presso l’Istituto Centrale per la Grafica – Palazzo Poli “Berlin – Rome TV Series exchange – The Pilot”, giornata organizzata da Roma Lazio Film Commission in collaborazione con Medienboard Berlin Brandenburg per lo scambio di opportunità, best practices e nuovi spunti nella coproduzione tra produttori televisivi dei due territori, streamers e reti TV. Tra gli spunti di riflessione, una rinnovata attenzione alla forza del contenuto “local” in contesti “global”, il nuovo approccio delle produzioni verso i contenuti della serialità e le rinnovate sfide dei fondi di supporto al settore.

L’incontro, moderato dalla giornalista Barbara Tarricone Hamilton di Sky TV, ha visto la partecipazione di alcune tra le più rappresentative realtà del settore della serialità fra Berlino Brandenburgo, Roma e il Lazio come Netflix, SKY, Amazon, Mediaset, Cattleya, Groenlandia, Indiana Production, Indigo, Lux Vide, Palomar, Publispei, Rodeo Drive, Violafilm, Wildside, Maze Pictures, The Match Factory, Beta Films, Niko Films, Intaglio Film, Razor Film, UFA Fiction, Unframed. L’attività di pitching e networking tra le case di produzione ha concluso i lavori degli operatori internazionali presenti.

Roma Lazio Filmcommission con Medienboard, film commission che da tempo collaborano per lo sviluppo della coproduzione, daranno vita alla seconda edizione dell’iniziativa nella cornice della prossima Berlinale all’ EFM 2023.