Tennis: Wimbledon. Vavassori sconfitto al primo turno da Tiafoe

Il torinese, proveniente dalle qualificazioni, si arrende all'esordio da Tiafoe LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Niente da fare per Andrea Vavassori al primo turno del torneo maschile di Wimbledon, terzo slam stagionale ospitato dai campi in erba londinesi. Il 27enne tennista torinese, n.256 del ranking Atp, promosso dalle qualificazioni, si è arreso all'esordio per 6-4 6-4 6-4, in un'ora e 46 minuti, allo statunitense Frances Tiafoe, n.28 ATP e 23esima testa di serie. L'azzurro, non brillante con il suo colpo migliore, il servizio, come nei giorni precedenti, ha comunque lottato su ogni punto dimostrando una volta di più di non essere soltanto un ottimo doppista. – – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 27-Giu-22 15:57