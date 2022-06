Tennis: Wta. Swiatek resta regina, Jabeur seconda, Giorgi al n.27

La polacca in testa alla classifica mondiale, Trevisan al 29esimo posto ROMA (ITALPRESS) – Una sola variazione nella top ten del ranking pubblicato stamane dalla WTA alla vigilia di Wimbledon. Al comando c'è sempre Iga Swiatek, 28esima number one dal 1975 (da quando esiste la classifica computerizzata): la 21enne polacca ha vinto tutti gli ultimi sei tornei a cui ha preso parte (compresi quattro "1000" e uno Slam) ed è in serie positiva da 35 match. Alle sue spalle, staccata di ben 4.236 punti, irrompe in seconda posizione e firma l'ennesimo "best ranking" di questi ultimi mesi la tunisina Ons Jabeur, prima tennista araba ad arrivare così in alto e a chiudere una stagione nell'elite mondiale, che scavalca l'estone Anett Kontaveit, "costretta ad accontenarsi" del gradino più basso del podio. Stabile in quarta posizione la spagnola Paula Badosa, insidiata da vicino dalla greca Maria Sakkari, quinta a soli 40 punti dalla giocatrice iberica, mentre conserva la sesta poltrona la bielorussa Aryna Sabalenka. Posizioni invariate anche per la ceca Karolina Pliskova, settima, davanti alle statunitensi Danielle Collins, ottava e Jessica Pegula, nona, mentre chiude la top-ten la seconda spagnola nell'elite mondiale, Garbine Muguruza. Pochissime novità in chiave tricolore: continua a mantenere la leadership azzurra Camila Giorgi, che fa un passo indietro ed è ora numero 27, sempre in zona "best ranking". Ne fa due indietro Martina Trevisan: la 28enne mancina di Firenze, arrivata in top 30 dopo il primo titolo WTA vinto a Rabat e le semifinali al Roland Garros (le prime in carriera a livello Slam), è ora 29esima. Scambio di poltrona tra Jasmine Paolini, numero 72, con una posizione in più rispetto a sette giorni fa, e Lucia Bronzetti: la 23enne riminese scende un gradino ed è ora 73esima. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 27-Giu-22 13:29