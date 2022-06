Calcio: Rinnovo col Real lontano, Asensio verso addio

Accostato a Juve, Milan e Arsenal, potrebbe partire per 30-40 milioni MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Fra il Real Madrid e Marco Asensio se non è rottura poco ci manca. Accostato in questi giorni a Juventus, Milan e Arsenal, il 26enne attaccante spagnolo appare sempre più lontano dai blancos. Il suo contratto scade nel 2023 e la sua priorità è poter giocare con continuità in vista dei Mondiali in Qatar, qualcosa che difficilmente il Real può garantirgli: con Benzema e Vinicius intoccabili, per l'altro posto nel tridente deve giocarsela con i vari Rodrygo, Valverde e Hazard. Dal punto di vista economico, poi, le parti sarebbero lontane dall'intesa: Jorge Mendes avrebbe chiesto per il suo assistito un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione, cifra che non risponde alla volontà del club che invece gli offre un prolungamento fino al 2025 a 4 milioni. Davanti a una proposta da 30-40 milioni di euro, dunque, il Real non esiterebbe a cederlo per non perderlo fra un anno a zero. Ma proprio la prospettiva di potersi svincolare nell'estate 2023 è una possibilità che il giocatore, per sua stessa ammissione durante gli impegni con la Spagna, potrebbe prendere in considerazione se le offerte da qui a fine mercato non dovessero convincerlo. Ma a Madrid rischia di diventare un caso anche Toni Kroos, al quale "As" dedica la prima pagina: il 32enne centrocampista tedesco è in scadenza nel 2023 e per adesso non vuole rinnovare. Il centrocampista tedesco vuole vedere come va la prossima stagione prima di decidere il da farsi: sul piatto un prolungamento con i blancos, un'avventura lontana dall'Europa o addirittura il ritiro. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 28-Giu-22 14:27